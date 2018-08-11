NASA отложило запуск зонда для исследования солнечной короны

Американское космическое агентство отложило в субботу запуск специального зонда для исследования солнечной короны. Цель миссии – сбор данных об активности светила, которые помогут предсказывать возникновение солнечных вспышек и магнитных бурь.

Коснуться Солнца и не сгореть. Возможно. Так полагают учёные NASA. К звезде отправится научный зонд "Паркер", передает "ТВ Центр". Свой путь к Солнцу с мыса Канаверал "Паркер" должен был начать в ближайшее время, однако запуск отложили. Причины переноса страта пока не уточняются.

Предполагается, что зонд сблизится со звездой на рекордное расстояние - около шести миллионов километров. Аппараты предыдущих миссий так близко к светилу не подбирались. Для защиты от безумных температур новейший исследовательский зонд оснащён щитом из углеродного волокна. При максимальном сближении разогреется до почти 1400 градусов. Но сам "Паркер" не только сохранит температуру в пределах 30 градусов по Цельсию, но и выполнит множество научных задач.

"Конечно, мы летим туда не с пустыми руками. На борту зонда огромное число разных приборов, созданных для того, чтобы сделать эти крайне важные измерения, которых мы так долго ждали", - рассказал научный сотрудник NASA Никола Фокс.

Солнце - не просто огненный шар. А весьма своенравное светило, которое порождает магнитные поля. Новая миссия поможет учёным ответить на сложные вопросы - в частности, загадка ускорения солнечного ветра. Одно из самых экстремальных исследовательских путешествий, в которое когда-либо отправлялся аппарат, созданный человеком, стоит полтора миллиарда долларов. Полет "Паркера" продлится в общей сложности семь лет. За это время он пролетит мимо Венеры. На начальном витке зонд замедлится, воспользовавшись гравитацией планеты. Это позволит плавно сузить его орбиту. Сделав семь витков, "Паркер", как предполагается, коснется солнечной короны.

"Войдя в солнечную атмосферу, которую мы называем короной, мы сможем следить за развитием штормов на Солнце. И эти знания помогут нам понять, как штормы распространяются и влияют на нашу планету. Мы поймем, как правильнее защищать наши спутники связи и проследим влияние на климат Земли", - сообщил научный сотрудник NASA Джеронимо Виллануэва.

"Паркер" назван в честь американского астрофизика-исследователя солнечного ветра Юджина Паркера. Ожидается, что одноименный зонд станет рекордсменом по скорости. За вывод аппарата на орбиту отвечает трехступенчатая ракета. Её последний блок разогнал зонд до почти 725 тысяч километров в час. А как еще в короткие сроки преодолеть 150 миллионов километров, которые отделяют нас от Солнца?

Запуск был назначен на 10:53 по московскому времени. Однако пока не состоялся. Если помешает погода - стартовое окно ещё сохранится в воскресенье.

Анастасия Мартынова, Сергей Псурцев, "ТВ Центр".