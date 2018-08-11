Во ФСИН рассказали о состоянии Сенцова. Он голодает 90 дней

Федеральная служба исполнения наказаний России опровергла информацию о том, что осужденный за терроризм Олег Сенцов потерял в весе 30 килограмм. В настоящее время состояние режиссера, который голодает уже 90 дней, оценивается как удовлетворительное, отметили в ведомстве.

Осужденный за терроризм режиссер Олег Сенцов, объявивший голодовку 14 мая, не терял в весе 30 килограмм, сообщили во ФСИН.

"На сегодняшний день дефицита массы тела и ухудшения состояния здоровья не наблюдается. В настоящее время состояние Сенцова оценивается как удовлетворительное", - говорится в заявлении пресс-службы.

Информация адвоката Дмитрия Динзе о том, что Сенцов похудел на 30 килограмм, не соответствует действительности, подчеркнули в службе.

Режиссер Олег Сенцов был приговорен к 20 годам колонии в 2015 году. Его признали виновным в создании на территории Крыма террористического сообщества и подготовке терактов. Он отбывает наказание в колонии строгого режима в Ямало-Ненецком автономном округе.

В мае 2018 года Сенцов объявил бессрочную голодовку и потребовал освободить находящихся в России украинских политзаключенных.

Ранее сестра Сенцова рассказала о том, что состояние режиссера "катастрофически плохое". По ее словам, сам Сенцов полагает, что "конец близок".