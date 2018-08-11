ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Москве задержали экс-банкира по делу о хищении 800 млн рублей

12:29
  • суббота
  • 11 августа 2018

В Москве задержан бывший замглавы банка, подозреваемый в хищении 800 миллионов рублей. Его имя и название банка в МВД не уточнили. Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".

В Москве полицейские задержали бывшего банкира, которого подозревают в хищении 800 миллионов рублей, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Подозреваемый -  бывший заместитель председателя правления коммерческого банка - и другие лица из числа руководителей и сотрудников банка заключили с коммерческой организацией кредитные договоры на 800 миллионов рублей и перечислили их на счета подконтрольных банку организаций.

Впоследствии соучастники не возвратили деньги на счета заемщика, причинив тем самым банку материальный ущерб в особо крупном размере.

Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". В отношении задержанного судом избрана мера пресечения в виде залога.

Имя подозреваемого и название банка, в котором он работал, в МВД не уточнили.

Читайте также:
Главное сегодня
Полиция
Полиция
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ

Copyright © 2007-2018 АО «ТВ Центр»

На сайте работает система коррекции ошибок.

Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Партнеры сайта :Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". Учредитель - АО "ТВ Центр". Главный редактор - Быстрицкая Ю. А. web@tvc.ru, 8 (495) 786-46-70. 16+. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.
﻿ Rambler's Top100