В Москве задержали экс-банкира по делу о хищении 800 млн рублей

В Москве задержан бывший замглавы банка, подозреваемый в хищении 800 миллионов рублей. Его имя и название банка в МВД не уточнили. Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".

В Москве полицейские задержали бывшего банкира, которого подозревают в хищении 800 миллионов рублей, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Подозреваемый - бывший заместитель председателя правления коммерческого банка - и другие лица из числа руководителей и сотрудников банка заключили с коммерческой организацией кредитные договоры на 800 миллионов рублей и перечислили их на счета подконтрольных банку организаций.

Впоследствии соучастники не возвратили деньги на счета заемщика, причинив тем самым банку материальный ущерб в особо крупном размере.

Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". В отношении задержанного судом избрана мера пресечения в виде залога.

Имя подозреваемого и название банка, в котором он работал, в МВД не уточнили.