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Эрдоган пригрозил США "новыми друзьями"

13:39
  • суббота
  • 11 августа 2018

Президент Турции Реджеп Эрдоган пригрозил США "новыми друзьями" из-за их политики против Анкары. Об этом он написал в статье в газете The New York Times. Турецкий лидер подчеркнул, что Анкаре придется найти новых союзников, если США не начнут уважать интересы его страны.

Турция найдет новых друзей и союзников, если США не начнут уважать интересы Анкары. Об этом написал в своей статье для американской газеты The New York Times президент Турции Реджеп Эрдоган. Он призвал Вашингтон пересмотреть отношение к его стране.

США должны осознать, что у Турции есть альтернативы, пишет Эрдоган: "Если не удастся избавиться от склонности [США] к односторонним действиям и от неуважения, нам будет нужно искать новых друзей и союзников".

Эрдоган предупредил, что Турция не оставит без ответа недружественные действия со стороны США. Он напомнил, что Анкара ввела санкции против ряда американских официальных лиц после аналогичного шага Вашингтона.

Президент Турции также написал о ситуации с проповедником Фетхуллахом Гюленом и вспомнил историю с американским пастором Эндрю Брансоном.

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