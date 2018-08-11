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Избитый в ярославской колонии заключенный Макаров получил госзащиту

13:54
  • суббота
  • 11 августа 2018

Заключенный Евгений Макаров, избитый в 2017 году сотрудниками ярославской ИК-1, получил госзащиту. Такую обязанность возложили на начальника ИК-8, в которой заключенный в настоящий момент отбывает наказание.

Заключенного Евгения Макарова, которого избили сотрудники колонии в 2017 году, официально признали потерпевшим по уголовному делу о пытках в ярославской ИК-1.

"Евгений признан потерпевшим по уголовному делу, ему также предоставлена госзащита", - сообщила "Интерфаксу" адвокат Макарова Ирина Бирюкова. Ответственность за исполнение госзащиты возложили на начальника ИК-8, где в настоящее время содержится Макаров.

Бирюкова при этом пожаловалась, что ей самой не предоставили госзащиту. "До сих пор мне ничего не ответили, хотя должны реагировать сразу. В связи с этим я подала жалобу в Генеральную прокуратуру России на бездействие Следственного комитета", - сказала адвокат.

Ранее  она стала получать угрозы в свой адрес и приняла решение покинуть Россию. Это произошло после того, как Бирюкова передала журналистам видео с пытками в ИК-1.

Видео избиения Макарова обнародовала "Новая газета". Попавший на видео инцидент произошел 29 июня 2017 года. Публикация вызвала широкий общественный резонанс. Возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий с применением насилия - по нему арестованы 11 человек, еще один отправлен под домашний арест.

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