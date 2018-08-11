Фестиваль "Времена и эпохи" подготовил обширную программу

В Москве стартовал фестиваль "Времена и эпохи". Он продлится до 22 августа. На 30 площадках гостей ждут реконструкции грандиозных исторических событий и сцен из повседневной жизни представителей самых разных эпох.

Рыцарские турниры, выставка ретро-автомобилей и даже викинги! В Москве открылся самый масштабный фестиваль истории в Европе под названием "Времена и эпохи", передает "ТВ Центр".

На улицах и в парках столицы размещены десятки познавательных и интерактивных площадок. Гости могут узнать об античных войнах, окунуться в атмосферу хрущёвской оттепели, увидеть поединки фехтовальщиков и даже принять участие в боях.

Организаторы также предусмотрели свыше 300 пешеходных экскурсий. Маршруты проходят по историческим улицам и площадям. Продлится фестиваль до 22 августа.