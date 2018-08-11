Число жертв землетрясения в Индонезии приблизилось к 400

Землетрясение, произошедшее на индонезийском острове Ломбок, по последним данным, привело к гибели 389 человек. Как ожидается, число жертв в ближайшие дни может увеличиться.

Число жертв землетрясения в Индонезии превысило 380 человек. Под завалами всё ещё могут оставаться тела погибших, передает "ТВ Центр".

Кроме того, более 13 тысяч человек пострадали. Катастрофа произошла к северу от индонезийского острова Ломбок. Несколько мощных подземных толчков вынудили сотни тысяч местных жителей покинуть свои дома.

Люди испытывают нехватку медикаментов, воды и продовольствия. На острове на две недели продлён режим ЧС.