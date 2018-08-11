ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Число жертв землетрясения в Индонезии приблизилось к 400

14:41
  • суббота
  • 11 августа 2018

Землетрясение, произошедшее на индонезийском острове Ломбок, по последним данным, привело к гибели 389 человек. Как ожидается, число жертв в ближайшие дни может увеличиться.

Число жертв землетрясения в Индонезии превысило 380 человек. Под завалами всё ещё могут оставаться тела погибших, передает "ТВ Центр".

Кроме того, более 13 тысяч человек пострадали. Катастрофа произошла к северу от индонезийского острова Ломбок. Несколько мощных подземных толчков вынудили сотни тысяч местных жителей покинуть свои дома.

Люди испытывают нехватку медикаментов, воды и продовольствия. На острове на две недели продлён режим ЧС.

Читайте также:
Главное сегодня
Землетрясение в Индонезии
Землетрясение в Индонезии
Землетрясение в Индонезии
Землетрясение в Индонезии
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ

Copyright © 2007-2018 АО «ТВ Центр»

На сайте работает система коррекции ошибок.

Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Партнеры сайта :Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". Учредитель - АО "ТВ Центр". Главный редактор - Быстрицкая Ю. А. web@tvc.ru, 8 (495) 786-46-70. 16+. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.
﻿ Rambler's Top100