В Подмосковье микроавтобус с детьми вылетел в кювет из-за внезапной смерти водителя. В ДТП пострадали шесть детей, их доставили в больницу с синяками и ссадинами. Предварительно, у мужчины за рулем оторвался тромб, и он скончался.

Микроавтобус с детьми съехал в кювет из-за внезапной смерти водителя в Наро-Фоминском районе Подмосковья. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"Микроавтобус, перевозивший детей, из-за внезапной смерти водителя съехал в кювет при выезде из пансионата "Бекасово", - рассказал он.

В результате аварии пострадали шесть детей, их доставили в больницу. Всего в автобусе находилось 23 ребенка и двое сопровождающих. 17 детей не получили никаких повреждений.

По данным информированного источника "Интерфакса", у водителя микроавтобуса, который вез детей из подмосковного санатория в Москву, оторвался тромб, и он умер во время движения автомобиля. Официально о том, как именно скончался мужчина, пока не сообщается.