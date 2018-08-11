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Россия лидирует в медальном зачете на Армейских международных играх

14:41
  • суббота
  • 11 августа 2018

Россия стала абсолютным лидером по медалям на Армейских международных играх. У нашей команды в активе 18 первых мест, пять - вторых и два - третьих. В тройке лидеров - команды из Китая и Казахстана. Позже состоится финал последнего конкурса - "Танкового биатлона".

Награды за силу, выносливость и точность. Россия с большим отрывом лидируют в общем медальном зачёте на Армейских международных играх - 2018. В копилке нашей сборной 18 первых мест, пять - вторых и два – третьих, передает "ТВ Центр".

В субботу, в завершающий день конкурсной гонки, пройдёт последний этап самого зрелищного состязания – "Танковый биатлон". За звание лучших будут бороться военные экипажи из России, Китая, Белоруссии и Казахстана.

По итогам заезда определятся финалисты, а после состоятся торжественные церемонии награждения победителей и закрытия АрМИ-2018.

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