Россия лидирует в медальном зачете на Армейских международных играх

Россия стала абсолютным лидером по медалям на Армейских международных играх. У нашей команды в активе 18 первых мест, пять - вторых и два - третьих. В тройке лидеров - команды из Китая и Казахстана. Позже состоится финал последнего конкурса - "Танкового биатлона".

Награды за силу, выносливость и точность. Россия с большим отрывом лидируют в общем медальном зачёте на Армейских международных играх - 2018. В копилке нашей сборной 18 первых мест, пять - вторых и два – третьих, передает "ТВ Центр".

В субботу, в завершающий день конкурсной гонки, пройдёт последний этап самого зрелищного состязания – "Танковый биатлон". За звание лучших будут бороться военные экипажи из России, Китая, Белоруссии и Казахстана.

По итогам заезда определятся финалисты, а после состоятся торжественные церемонии награждения победителей и закрытия АрМИ-2018.