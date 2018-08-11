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Танкер "Механик Погодин" заблокирован в украинском порту

15:17
  • суббота
  • 11 августа 2018

Украина пока официально не задержала судно "Механик Погодин" и его экипаж. При этом танкеру не позволят покинуть порт Херсона, сообщили в СБУ.

Российский танкер "Механик Погодин", находящийся в порту Херсона, заблокирован. Несмотря на это, как уточнили в Службе безопасности Украины, решения суда о задержании судна или членов экипажа пока нет.

Покинуть порт танкер не может, так как он принадлежит компании, на которую Совет национальной безопасности Украины наложил санкции, передает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

"Приняты меры блокировки активов. На данный момент команда не задержана, но с судном разбираются. Также пока нет судебной санкции на его задержание, но работают", - рассказал представитель спецслужбы.

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