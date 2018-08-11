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СК сообщил причину внезапной смерти водителя в Подмосковье

15:42
  • суббота
  • 11 августа 2018

Водитель микроавтобуса, который перевозил детей из пансионата "Бекасово" в подмосковном Наро-Фоминске в Москву, скончался от сердечного приступа. Об этом сообщили в Следственном комитете. Автомобиль ранее съехал в кювет в результате внезапной смерти мужчины во время движения по дороге. В ДТП пострадали шесть детей.

В Наро-Фоминском районе Подмосковья произошло ДТП с участием микроавтобуса с детьми. Машина съехала в кювет в результате внезапной смерти водителя.

Как сообщили агентству ТАСС в Следственном комитете, мужчина скончался от сердечного приступа. "Решается вопрос о возбуждении уголовного дела", - сказали в ведомстве.

Ранее сообщалось, что у водителя оторвался тромб. В результате происшествия пострадали шесть детей.

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