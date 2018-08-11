СК сообщил причину внезапной смерти водителя в Подмосковье

Водитель микроавтобуса, который перевозил детей из пансионата "Бекасово" в подмосковном Наро-Фоминске в Москву, скончался от сердечного приступа. Об этом сообщили в Следственном комитете. Автомобиль ранее съехал в кювет в результате внезапной смерти мужчины во время движения по дороге. В ДТП пострадали шесть детей.

В Наро-Фоминском районе Подмосковья произошло ДТП с участием микроавтобуса с детьми. Машина съехала в кювет в результате внезапной смерти водителя. Как сообщили агентству ТАСС в Следственном комитете, мужчина скончался от сердечного приступа. "Решается вопрос о возбуждении уголовного дела", - сказали в ведомстве. Ранее сообщалось, что у водителя оторвался тромб. В результате происшествия пострадали шесть детей.