На авиадебошира из Хабаровска завели уголовное дело

На агрессивного пассажира, который 9 апвгуста пытался проникнуть в кабину пилотов во время рейса Хабаровск - Красноярск, а потом устроил погром в отделении полиции, завели уголовное дело. Как сообщили в Следственном комитете, мужчина задержан. Ранее его привлекли к административной ответственности.

В Хабаровске возбуждено уголовное дело в отношении авиадебошира, который 9 августа пытался ворваться в кабину пилотов самолета, следовавшего в Красноярск. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

Председатель СК Александр Бастрыкин ранее поручил разобраться в инциденте и дать "принципиально жесткую" оценку действиям дебошира. Следователи после этого стали разыскивать мужчину и обнаружили его в городе Красноярске, где он и был задержан. Он будет доставлен в Хабаровск для избрания меры пресечения, говорится в сообщении ведомства.

В четверг полицейские сняли с рейса, который следовал в Красноярск, агрессивного пассажира. Едва зайдя в самолет, мужчина устроил скандал с соседями и бортпроводниками, а после пытался открыть кабину пилотов.

Из-за опасного поведения лайнер вернулся в аэропорт вылета. Дебошира отвезли в полицейский участок, но даже там мужчина не успокаивался - в камере предварительно заключения он устроил настоящий погром: пытался выбить железную дверь, разломал скамейку, звал ОМОН, оскорблял полицейских. Его привлекли к административной ответственности.

Репортаж "ТВ Центра" о дебошире из Хабаровска

Ранее в законодательство были внесены изменения, согласно которым хулиганство на борту подпадает под действие Уголовного кодекса. Ранее авиадебоширы могли отделаться небольшим штрафом или пятнадцатью сутками ареста. Теперь за это грозит тюремный срок до пяти лет.