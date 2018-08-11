В России ответили на обещание Порошенко поднять над Ялтой флаг Украины

Президент Украины Петр Порошенко в День Ялты пообещал поднять над городом флаг Украины. В России его заявление сочли за глупость. Депутат Ялтинского городского совета Любовь Грибкова призвала не обращать внимание на подобные заявления. А российский сенатор Алексей Пушков напомнил украинскому лидеру о его низком рейтинге.

Президент Украины Петр Порошенко в День Ялты назвал город "жемчужиной" Крыма и пообещал, что над ним будет поднят украинский флаг.

"Уверен, что в Ялте и по всему Крыму поднят сине-желтый флаг и звучит гордое "Еще не умерли Украины ни слава, ни воля", - написал Порошенко в Facebook.

На просьбу прокомментировать это заявление депутат Ялтинского городского совета Любовь Грибкова призвала не обращать внимания на подобные заявления.

"Я на такие глупые заявления внимания не обращаю. Поздравить жителей Ялты приехала делегация представителей общественных организаций Японии. Мы готовим концерт японских музыкантов. Поэтому, что сказал Порошенко, нам неинтересно - город готовится к празднику", - сказала она в разговоре с РБК.

Желание Порошенко поднять украинский флаг над Ялтой также прокомментировал российский сенатор Алексей Пушков.

"При рейтинге 8% Порошенко осталось лишь одно: бодро обещать поднять украинский флаг то над Севастополем, то над Донецком, то над Ялтой. Тем более, что эти обещания ни к чему не обязывают. Всем известно, что ни Ялта, ни Крым никогда не были "жемчужинами украинского государства", - написал сенатор в Twitter.

В свою очередь, вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс, как передает РИА Новости, призвал Петра Порошенко "заниматься Украиной те месяцы, которые ему остались в качестве президента", и не вмешиваться во внутренние дела России.