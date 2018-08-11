Акционеры Tesla подали в суд на Илона Маска за твит о выкупе компании

Акционеры Tesla подали в суд на основателя компании Илона Маска за твит о возможном выводе компании с биржи. Истцы считают, что понесли потери от недостоверной информации, которую опубликовал Маск.

Группа акционеров Tesla подала коллективный иск против основателя и гендиректора компании Илона Маска, сообщает Bloomberg.

Истцы утверждают, что они понесли потери из-за твита Маска о возможности вывода компании Tesla с биржи и превращения ее в частную компанию.

В иске говорится, что своими сообщениями Маск нарушил законодательство о ценных бумагах. Истцы также отметили, что заявление об обеспечении финансирования вывода компании с биржи является недостоверным.

Твит, который вызвал резкие движения цены акций, был опубликован 7 августа в Twitter Маска. "Думаю о выводе Tesla с биржи при 420 долларов за акцию. Финансирование обеспечено", - написал он.

Am considering taking Tesla private at $420. Funding secured. — Elon Musk (@elonmusk) August 7, 2018

Позже он пояснил, что если Tesla превратится из публичной компании в частную, цена ее акций будет меньше колебаться.