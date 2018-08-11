Опубликована запись переговоров угонщика самолета в Сиэтле с диспетчером

Американская газета Seattle Times опубликовала аудиозапись переговоров угонщика самолета из аэропорта Сиэтла с диспетчером. На записи молодой человек по имени Ричард переживает, что у него закончится топливо или может взорваться двигатель. Позже он попросил прощения у работников аэропорта, родных и знакомых за то, что своими действиями доставил столько неудобств.

В момент угона самолет Bombardier Q400 авиакомпании Horizon Air находился в зоне технического обслуживания, поэтому 29-летний механик по имени Ричард свободно смог попасть в кабину пилотов. Он завел двигатели, вырулил на взлётно-посадочную полосу аэропорта Сиэтла и поднял турбовинтовой лайнер в воздух. Авиадиспетчеры, заметив незапланированный взлёт, тотчас связались с пилотом, передает "ТВ Центр". Просили его приземлиться, указывая направление полета.

Диспетчер: Сейчас он кружит рядом и ему нужна помощь в управлении самолётом.

Угонщик: Нет, помощь мне особо не нужна. Я играл раньше в видеоигры на авиасимуляторах. Но я хотел бы выяснить, как убедиться в полной герметичности. Так что я не такой уж легкомысленный.

В какой-то момент летчик оговорился - сажать самолет он не намерен. И попросил прощения, в том числе у работников аэропорта, родных и знакомых за то, что своими действиями доставил столько неудобств.

- У меня есть много людей, которые заботятся обо мне. И они, конечно, расстроятся, узнав, что я сделал это. Я бы хотел извиниться перед каждым из них. Я просто сломленный парень, у которого сорвало винты, и который не знал об этом до нынешнего момента.

С авиабазы в Портленде по тревоге были подняты два истребителя F-15, которые, нагнав пассажирский лайнер, начали сопровождение. В какой-то момент угонщик делает в воздухе на предельно малой высоте мертвую петлю. Практически задевает фюзеляжем воду залива Пьюджет-Саунд, но успевает направить самолет вверх, пройдя над поверхностью всего в тридцати метрах. С земли за опасными трюками наблюдали сотни местных жителей.

"Я увидел самолёт, пролетающий очень низко над университетским городком. Потом увидел два военных самолёта, которые следовали за ним, но на большой высоте. А тот сделал круг над университетом, вернулся и ушёл на запад. Сопровождающие самолёты встали - один выше него, другой - ниже. Этот самолёт начал маневрировать, резко ушёл влево и стал снижаться", - рассказал очевидец.

Довольно активно переговариваясь с диспетчерами, пилот особо переживал, что у него закончится топливо или может взорваться двигатель. Тем не менее, в воздухе самолет провел около полутора часов, все время находясь в окрестностях Сиэтла. Лайнер упал в 50 километрах от аэропорта на малонаселенном острове Кетрон. Никто из людей на земле не пострадал. На месте падения вспыхнул пожар.

"Мы понимаем, что на данный момент есть только одна жертва. Это тот, кто летел на самолете. Почему он решил это сделать, мы понятия не имеем", - заявил шериф округа Пирс Пол Пастор.

Самолет Bombardier Q400 рассчитан на 76 пассажиров. В день угона в расписании не значился. На все время инцидента аэропорт "Сиэтл-Такома" закрыли. Задержаны были десятки рейсов. Прибывающие самолеты отправляли на запасные аэродромы. Сейчас американские спецслужбы, в том числе представители авиационной безопасности, начали расследование.

Самый главный вопрос: почему угон самолета не пресекли еще на земле. Аэропорт "Сиэтл-Такома" достаточно оживленный и лайнер беспрепятственно проделал немаленький путь по его территории из зоны техобслуживания до взлетно-посадочной полосы.

Дмитрий Гусев. Сергей Псурцев. "ТВ Центр".