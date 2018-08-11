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Полиция не связывает взрыв на заводе в Солсбери с "делом Скрипаля"

17:43
  • суббота
  • 11 августа 2018

Взрыв на военном заводе около британского города Солсбери, который производит военное оборудование, не связан с отравлением Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Об этом сообщили в местной полиции.

Взрыв на заводе по производству военного оборудования, произошедший в ночь на субботу близ британской химической лаборатории "Портон-Даун", не имеет никакого отношения к "делу Скрипалей", передает Sky News со ссылкой на полицию.

Ранее в результате взрыва всего в нескольких километрах от лаборатории один человек погиб и еще один был госпитализирован.

4 июля британская полиция сообщила об инциденте в городе Эймсбери, где два человека оказались под воздействием неизвестного вещества и были госпитализированы в критическом состоянии.

Позже в Скотланд-Ярде подтвердили, что мужчина и женщина были отравлены тем же веществом, что и работавший на британские спецслужбы экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия в марте в Солсбери.

Пострадавшая от отравления 44-летняя Дон Стерджес вечером 8 июля скончалась в окружной больнице Солсбери. Второй пострадавший, 45-летний Чарли Роули, 20 июля был выписан из больницы.

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