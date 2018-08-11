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Российские гимнасты завоевали золото ЧЕ в командном многоборье

18:11
  • суббота
  • 11 августа 2018

Мужская сборная России по спортивной гимнастике одержала победу в командном многоборье на чемпионате Европы, который проходит в Глазго. Сборную России на турнире представляли Артур Далалоян, Дмитрий Ланкин, Никита Нагорный, Давид Белявский и Николай Куксенков.

Россия сохраняет лидерство в медальном зачете объединенного чемпионата Европы по летним олимпийским видам спорта, передает "ТВ Центр".

В субботу мужская сборная  по спортивной гимнастике одержала победу в командном многоборье. По итогам восьми дней в активе нашей сборной 56 наград - 27 золотых, 16 серебряных и 13 бронзовых. На втором месте идут британские спортсмены.

Бронзовую  медаль в субботу завоевала российская велосипедистка Ярослава Бондаренко - в дисциплине BMX. Еще одна бронза - у ходока Василия Мизинова - он стал третьим на дистанции 20 километров.

Накануне наши легкоатлеты завоевали  золото  и серебро. В прыжках в высоту  первой стала  Мария Ласицкене. А в беге на 110 метров  с барьерами  Сергей Шубенков финишировал вторым.

Результаты легкоатлетов в общем зачете не учитываются, так как они участвуют в статусе нейтральных спортсменов из-за временной дисквалификации Всероссийской федерации легкой атлетики.

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