Российские гимнасты завоевали золото ЧЕ в командном многоборье

Мужская сборная России по спортивной гимнастике одержала победу в командном многоборье на чемпионате Европы, который проходит в Глазго. Сборную России на турнире представляли Артур Далалоян, Дмитрий Ланкин, Никита Нагорный, Давид Белявский и Николай Куксенков.

Россия сохраняет лидерство в медальном зачете объединенного чемпионата Европы по летним олимпийским видам спорта, передает "ТВ Центр".

В субботу мужская сборная по спортивной гимнастике одержала победу в командном многоборье. По итогам восьми дней в активе нашей сборной 56 наград - 27 золотых, 16 серебряных и 13 бронзовых. На втором месте идут британские спортсмены.

Бронзовую медаль в субботу завоевала российская велосипедистка Ярослава Бондаренко - в дисциплине BMX. Еще одна бронза - у ходока Василия Мизинова - он стал третьим на дистанции 20 километров.

Накануне наши легкоатлеты завоевали золото и серебро. В прыжках в высоту первой стала Мария Ласицкене. А в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков финишировал вторым.

Результаты легкоатлетов в общем зачете не учитываются, так как они участвуют в статусе нейтральных спортсменов из-за временной дисквалификации Всероссийской федерации легкой атлетики.