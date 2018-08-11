ФСО подала в суд на Ярмольника за разбитый Mercedes‍

Федеральная служба охраны подала в суд на актера Леонида Ярмольника, потребовав взыскать с него более 800 тысяч рублей за автомобиль, поврежденный в ДТП. Авария с участием четырех машин произошла в 2016 году на Кутузовском проспекте.

Федеральная служба охраны (ФСО) подала в суд на актера Леонида Ярмольника с требованием взыскать с него более 800 тысяч рублей за поврежденный в ДТП автомобиль, передает АГН "Москва".

В иске указано, что 22 октября 2016 года на Кутузовском проспекте по вине Ярмольника произошло ДТП с участием четырех машин, среди которых оказался автомобиль Mercedes, принадлежащий ФСО. Машина была отремонтирована - страховая компания выплатила сумму, покрывающую часть ремонта. Оставшиеся затраты ведомство просит взыскать с актера.

"Да, ФСО подала на меня в суд за ДТП, которое произошло еще в 2016 году. А спустя 1,5 года у них ко мне возникли дополнительные претензии. Хотя страховая компания давно уже все выплатила им", - прокомментировал Ярмольник.

По его словам, он не уделяет этой истории много внимания. "Продолжаю заниматься своими делами. Сейчас, например, нахожусь на съемочной площадке", - сказал он.