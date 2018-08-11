ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

ФСО подала в суд на Ярмольника за разбитый Mercedes‍

19:07
  • суббота
  • 11 августа 2018

Федеральная служба охраны подала в суд на актера Леонида Ярмольника, потребовав взыскать с него более 800 тысяч рублей за автомобиль, поврежденный в ДТП. Авария с участием четырех машин произошла в 2016 году на Кутузовском проспекте.

Федеральная служба охраны (ФСО) подала в суд на актера Леонида Ярмольника с требованием взыскать с него более 800 тысяч рублей за поврежденный в ДТП автомобиль, передает АГН "Москва".

В иске указано, что 22 октября 2016 года на Кутузовском проспекте по вине Ярмольника произошло ДТП с участием четырех машин, среди которых оказался автомобиль Mercedes, принадлежащий ФСО. Машина была отремонтирована - страховая компания выплатила сумму, покрывающую часть ремонта. Оставшиеся затраты ведомство просит взыскать с актера.

"Да, ФСО подала на меня в суд за ДТП, которое произошло еще в 2016 году. А спустя 1,5 года у них ко мне возникли дополнительные претензии. Хотя страховая компания давно уже все выплатила им", - прокомментировал Ярмольник.

По его словам, он не уделяет этой истории много внимания. "Продолжаю заниматься своими делами. Сейчас, например, нахожусь на съемочной площадке", - сказал он.

Главное сегодня
Леонид Ярмольник
Леонид Ярмольник
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ

Copyright © 2007-2018 АО «ТВ Центр»

На сайте работает система коррекции ошибок.

Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Партнеры сайта :Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". Учредитель - АО "ТВ Центр". Главный редактор - Быстрицкая Ю. А. web@tvc.ru, 8 (495) 786-46-70. 16+. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.
﻿ Rambler's Top100