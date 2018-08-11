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Москалькова рассказала о состоянии удерживаемых в Херсоне моряков

19:50
  • суббота
  • 11 августа 2018

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова рассказала о состоянии удерживаемых в Херсоне российских моряков. По информации, которую она получила от своей украинской коллеги Людмилы Денисовой, к членам экипажа танкера "Механик Погодин" пока нет ни административных, ни уголовных претензий. Всего на борту судна находятся 12 россиян, у них есть продукты, вода и медикаменты.

Украинский омбудсмен Людмила Денисова сообщила российскому омбудсмену Татьяне Москальковой, что 12 российских моряков находятся на борту судна "Механик Погодин", у них есть еда и медикаменты.

"К морякам пока претензий нет. Ни административных, ни уголовных", - процитировал РИА Новости слова Москальковой ее пресс-секретарь.

Денисова также рассказала Москальковой, что с российским консулом моряки не встречались, но в случае возникновения вопросов или проблем они могут обратиться к российскому или украинскому омбудсмену.

Ранее стало известно, что Служба безопасности Украины намерена арестовать зашедшее в Херсон российское судно "Механик Погодин", которое принадлежит находящейся под санкциями Киева компании из России. Суд по поводу ареста танкера пройдет в понедельник.

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