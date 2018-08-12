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В Актау после 22 лет переговоров закрепят статус Каспия

09:58
  • воскресенье
  • 12 августа 2018

В Казахстане открывается V Каспийский саммит. Как ожидается, лидеры России, Азербайджана, Ирана, Казахстана и Туркмении подпишут Конвенцию о правовом статусе Каспия.

Владимир Путин отправляется в Казахстан. В городе Актау начнется Пятый Каспийский саммит. В ходе заседания президенты России, Азербайджана, Ирана, Казахстана и Туркмении рассмотрят ключевые аспекты сотрудничества на Каспии, передает "ТВ Центр".

Ожидается, что центральным событием встречи станет подписание Конвенции о правовом статусе Каспийского моря, работа над которой велась более 22 лет.

Накануне в Актау собрались главы внешнеполитических ведомств. Они обсудили завершение подготовки к встрече на высшем уровне, а также условились о  дальнейшей работе в формате "пятерки" после подписания президентами прикаспийских государств Конвенции. Россию представлял министр иностранных дел Сергей Лавров.

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