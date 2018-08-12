Более 20 тысяч человек эвакуированы из-за пожаров в Калифорнии

Природный пожар к югу от Лос-Анджелеса уничтожил не менее 13 домов. Эвакуированы свыше 20 тысяч человек.

В штате Калифорния, по последним данным, жертвами природных пожаров стали 10 человек. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Сейчас огнём охвачены почти 2 тысячи квадратных километров леса. В пригороде Лос-Анджелеса пламя уничтожило 13 домов. За время стихии были эвакуированы свыше 20 тысяч жителей. На тушение направлены более 14 тысяч пожарных, в том числе из Австралии и Новой Зеландии. Но справится с возгораниями им пока не удается.

Ранее в нескольких округах Калифорнии был введён режим ЧС. Полиция задержала одного подозреваемого в намеренном поджоге. В случае доказательств вины ему может грозить пожизненный тюремный срок.