Стрельба в Манчестере: ранены 10 человек

В результате стрельбы в британском Манчестере пострадали не менее 10 человек. За несколько часов до инцидента в этом районе проходил карибский карнавал, поэтому на улицах было большое количество людей.

10 человек пострадали в ходе стрельбы в британском Манчестере. Несколько прохожих госпитализированы с ранениями разной степени тяжести, передает "ТВ Центр".

В данный момент жизни пострадавших ничего не угрожает. Инцидент произошел в южной части города в районе Мосс Сайд. Кто и с какой целью стрелял, сейчас выясняет полиция. Работу следователей осложняет столпотворение, за несколько часов до происшедшего здесь проходил Карибский карнавал.

Стражи порядка проводят обыски, опрашивают свидетелей и просматривают записи с камер видеонаблюдения. Детали расследования пока неизвестны.