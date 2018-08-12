ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Минобороны рассекретило приказ Сталина о бомбардировке Берлина‍ в 1941 году

10:34
  • воскресенье
  • 12 августа 2018

Министерство обороны России ко дню ВВС опубликовало документы о подвигах советских летчиков в Великую Отечественную войну. Среди них — рукописный приказ Иосифа Сталина от 8 августа 1941 года о бомбардировке Берлина.

В России профессиональный праздник отмечают военные лётчики — Военно-воздушные силы были созданы 106 лет назад. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Специально ко дню ВВС Минобороны опубликовало на своём сайте исторические архивы о подвигах советских бойцов в период Великой Отечественной войны. Отмечается, что часть представленных материалов когда-то находилась под грифом секретно. Среди документов - отчёты о военных действиях исторического масштаба наших пилотов, чьи имена ранее не придавались огласке, уникальные аналитические данные об авиационной технике, а также малоизвестные наградные листы и приказы.

Кроме того, среди документов есть личный приказ Иосифа Сталина, написанный под его диктовку, о бомбардировке Берлина. Он был подписан 8 августа 1941 года.

Отмечается, что Берлин был стратегической целью для советской авиации с начала войны. В частности, Минобороны опубликовало приказ от 8 августа 1941 года о бомбардировке Берлина, написанный под диктовку Иосифа Сталина.

Главное сегодня
Последствия бомбардировки Берлина в 1941 году
Последствия бомбардировки Берлина в 1941 году
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ

Copyright © 2007-2018 АО «ТВ Центр»

На сайте работает система коррекции ошибок.

Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Партнеры сайта :Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". Учредитель - АО "ТВ Центр". Главный редактор - Быстрицкая Ю. А. web@tvc.ru, 8 (495) 786-46-70. 16+. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.
﻿ Rambler's Top100