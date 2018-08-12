Минобороны рассекретило приказ Сталина о бомбардировке Берлина‍ в 1941 году

Министерство обороны России ко дню ВВС опубликовало документы о подвигах советских летчиков в Великую Отечественную войну. Среди них — рукописный приказ Иосифа Сталина от 8 августа 1941 года о бомбардировке Берлина.

В России профессиональный праздник отмечают военные лётчики — Военно-воздушные силы были созданы 106 лет назад. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Специально ко дню ВВС Минобороны опубликовало на своём сайте исторические архивы о подвигах советских бойцов в период Великой Отечественной войны. Отмечается, что часть представленных материалов когда-то находилась под грифом секретно. Среди документов - отчёты о военных действиях исторического масштаба наших пилотов, чьи имена ранее не придавались огласке, уникальные аналитические данные об авиационной технике, а также малоизвестные наградные листы и приказы.

Кроме того, среди документов есть личный приказ Иосифа Сталина, написанный под его диктовку, о бомбардировке Берлина. Он был подписан 8 августа 1941 года.

Отмечается, что Берлин был стратегической целью для советской авиации с начала войны. В частности, Минобороны опубликовало приказ от 8 августа 1941 года о бомбардировке Берлина, написанный под диктовку Иосифа Сталина.