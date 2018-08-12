ФБР считает, что к организации массовых беспорядков в Шарлоттсвилле в прошлом году причастна Россия. Об этом заявил член Палаты представителей Конгресса Томас Гарретт. Эту информацию, по его словам, он получил от главы Бюро во время закрытого брифинга.

В американском Шарлотсвилле в эти дни вспоминают трагические события прошлого августа, когда в городе произошли массовые столкновения националистов и антифашистов. Об этом сообщает "ТВ Центр".

В годовщину беспорядков активисты снова вышли на улицы. С транспарантами и в чёрной одежде в знак траура митингующие прошли по центру Шарлотствилля, до импровизированного мемориала. Он образовался стихийно на том самом месте, где толпу демонстрантов намеренно протаранил автомобиль. Тогда пострадали около 20 человек, одна женщина погибла.

На время траурных мероприятий в Шарлотсвилле введён режим чрезвычайного положения. Пока митинги проходят мирно, но власти опасаются повторения беспорядков. Усиленные меры безопасности действуют и в других городах. В том числе в Вашингтоне. Там, к слову, во внутренних проблемах США, а именно в подстрекательстве к столкновениям, как обычно поспешили обвинить Россию.