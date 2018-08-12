Грабитель на юго-востоке Москвы порезал двух полицейских

Вор, пытавшийся ограбить магазин на юго-востоке Москвы, ранил прибывших по вызову полицейских острым предметом. Стражи порядка в ответ применили табельное оружие. Двое полицейских, а также грабитель, госпитализированы.

В Москве подозреваемый в краже ранил двух полицейских при попытке задержания. Инцидент произошел этой ночью на юго-востоке столицы, передает "ТВ Центр".

Сообщение об ограблении магазина поступило в дежурную часть около полуночи. По прибытию на место, правоохранители обнаружили агрессивного мужчину. Они попытались его задержать, однако злоумышленник оказал сопротивление и нанёс полицейским ранения острым предметом.

В ответ стражи порядка применили табельное оружие. В результате происшествия, двое полицейских и нападавший госпитализированы. По факту ЧП проводится проверка.