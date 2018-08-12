Трамп на инаугурации хотел поклясться на своей книге вместо Библии

Очередной скандал разгорелся в американской администрации. Бывшая помощница президента США, уволенная два месяца назад, написала книгу воспоминаний под названием "Свихнувшийся: взгляд из Белого дома Трампа". Продажи стартуют только через два дня, но американская пресса уже разбирает ее на цитаты. Не молчит и сам американский президент.

"Свихнувшийся: взгляд из Белого дома Трампа" - очередное воспоминание бывшего сотрудника администрации президента уже разобрали на цитаты, не дожидаясь выхода в печать. Омароса Маниго-Ньюман обвинила лидера США в расизме и женоненавистничестве. Книга поступит в продажу только 14 августа, но первые экземпляры уже появились у всех влиятельных изданий, передает "ТВ Центр". Washington Post опубликовала один из отрывков, о том как Трамп уничтожал важные документы. По словам Манигол-Ньюман, это произошло в прошлом году после встречи президента со своим личным адвокатом.

"Я видела, как он положил записку себе в рот... Так как Трамп страдает боязнью бактерий, я была удивлена тем, что он жевал и проглатывал бумагу. Это должно было быть что-то очень-очень конфиденциальное", - говорится в книге.

Еще одна сенсация - во время инаугурации Дональд Трамп якобы собирался заменить Библию на свою книгу "Искусство сделки". Скорее всего, это была шутка, но Маниголт-Ньюман восприняла все всерьез.

"Он спросил меня: "Омароса, что ты думаешь о том, чтобы я поклялся на книге "Искусство сделки"? Я переспросила: "Вместо Библии"? "Это величайшая бизнес-книга всех времен. Это будет значить, что я смогу заключить выгодные сделки для страны. Только подумайте, сколько копий я бы продал", - ответил Трамп", - говорится в книге.

Маниголт-Ньюман два месяца назад уволили из Белого Дома. Президент пожелал ей успехов, но по данным СМИ, без скандала не обошлось. Единственную афроамериканку в администрации, по словам журналистов, охранники чуть ли не вытолкали из здания. Причиной конфликта стали разногласия из-за событий в Шарлотсвилле. Год назад там произошли столкновения правых и левых активистов. Президент дипломатично обвинил в произошедшем обе стороны. Бывшая сотрудница требовала поддержать афроамериканцев. По словам Маниголт-Ньюман, за молчание ей якобы предложили 15 тысяч долларов, но она решила рассказать обо всем. Кулуарные подробности из жизни Белого дома не на шутку разозлили Трампа.

"Ничтожество! Она ничтожество!" – заявил он.

Впрочем, причину такой активности прессы многие видят в грядущих так называемых промежуточных выборах в США. В ноябре 2018 года переизбираются только 8 сенаторов-республиканцев и 25 демократов, причем треть из них в штатах, голосовавших за Трампа. Большинство в двух палатах Конгресса позволит президенту проводить любые законопроекты. Демократы могут потерпеть сокрушительное поражение и остаться не у дел.

Никита Васильев, "ТВ Центр".