Японцы вышли на митинг против военной базы США‍ на Окинаве

Несколько десятков тысяч жителей Японии вышли на митинг против переноса на Окинаву военной базы США. По их мнению, американские военные должны уйти с острова.

В Японии 70 тысяч человек вышли на улицы в знак протеста против переноса на остров Окинава военной базы США, передает "ТВ Центр". Митингующие приняли резолюцию с призывом к правительству страны отказаться от переноса авиабазы корпуса морской пехоты США Футэмма из одной части Окинавы в другую. По мнению участников акции протеста, американские военные должны уйти с острова. В мае местные жители уже выступали против возведения аэродрома для военной базы НАТО.