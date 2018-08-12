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Японцы вышли на митинг против военной базы США‍ на Окинаве

11:48
  • воскресенье
  • 12 августа 2018

Несколько десятков тысяч жителей Японии вышли на митинг против переноса на Окинаву военной базы США. По их мнению, американские военные должны уйти с острова.

В Японии 70 тысяч человек вышли на улицы в знак протеста против переноса на остров Окинава военной базы США, передает "ТВ Центр". Митингующие приняли резолюцию с призывом к правительству страны отказаться от переноса авиабазы корпуса морской пехоты США Футэмма из одной части Окинавы в другую. По мнению участников акции протеста, американские военные должны уйти с острова.  В мае местные жители уже выступали против возведения аэродрома для военной базы НАТО.

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Акция протеста в Японии
Акция протеста в Японии
Акция протеста в Японии
Акция протеста в Японии
Акция протеста в Японии
Акция протеста в Японии
Акция протеста в Японии
Акция протеста в Японии
Акция протеста в Японии
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