В Актау стартовал V Каспийский саммит

В городе Актау стартовал V Каспийский саммит. В нем принимают участие Россия, Иран, Азербайджан,Туркменистан и Казахстан. По итогам встречи лидеров пяти стран будет подписана Конвенция о правовом статусе Каспийского моря.

В Актау стартовал саммит лидеров стран "каспийской пятёрки". Это Россия, Иран, Азербайджан,Туркменистан и Казахстан, передает "ТВ Центр".

В повестке: вопросы сотрудничества в самых разных сферах — от торговли до транспорта. Кроме того, как ожидается, по итогам встречи будет подписан исторический документ — Конвенция о правовом статусе Каспийского моря, над проектом которой работали более 20 лет.

Дело в том, что у Каспия нет выхода к Мировому океану. И в то же время, это не озеро. Так что применять действующие международные нормы к водоёму нельзя.