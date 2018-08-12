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К тушению лесного пожара под Ялтой привлекли авиацию

13:16
  • воскресенье
  • 12 августа 2018

Площадь лесного пожара в Крыму достигла 80 гектаров. К тушению привлечены два вертолета Ми-8, они уже сбросили более 150 тонн воды.

МЧС задействовало авиацию для борьбы с пожаром в Крымском природном заповеднике. Как сообщает ТАСС, два вертолета Ми-8 уже совершили более 30 сбросов воды.

Всего в тушении задействованы около 400 человек и 60 единиц техники. Площадь пожара достигла 80 гектаров, распространение огня удалось остановить. В МЧС пояснили, что очаг возгорания находится в труднодоступной местности, мониторинг ситуации осложняет сильное задымление.

Лесной пожар в горах Крыма возник накануне в районе урочища городского округа Ялта между Ялтинским и Крымским заповедниками.

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Тушение лесного пожара
Тушение лесного пожара
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