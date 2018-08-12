В Актау подписана конвенция о правовом статусе Каспия

В спорах о статусе Каспия, которые длились более 20 лет, поставлена точка. В воскресенье в Актау лидеры России, Ирана, Азербайджана, Туркменистана и Казахстана подписали конвенцию о правовом статусе Каспийского моря.

Лидеры России, Ирана, Азербайджана, Туркменистана и Казахстана подписали конвенцию о правовом статусе Каспийского моря. Об этом сообщает РИА Новости.

Таким образом, в согласовании позиций "каспийской пятерки" поставлена точка. Сама конвенция носит бессрочный характер.

Работа над документам велась почти 22 года. У Каспия нет выхода к Мировому океану, в то же время это не озеро, а потому действующие международные нормы к этому водоёму применить нельзя.