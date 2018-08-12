22 года переговоров: в Актау поделили Каспий

В Актау подписан исторический документ - Конвенция о правовом статусе Каспийского моря. Выход к нему имеют пять стран - Россия, Казахстан, Иран, Азербайджан и Туркменистан. Над проектом документа работали более 20 лет.

Встреча в Актау, где приняты без преувеличения судьбоносные решения, проходит в Международный день защиты морской среды Каспия. Именно на сохранение и развитие всего региона и направлена Конвенция о правовом статусе Каспийского моря. За одним столом - лидеры России, Казахстана, Ирана, Азербайджана и Туркменистана, вместе ставят подписи под историческим документом, который готовили более 20 лет. Владимир Путин, выступая на саммите, особо отметил, что соглашение, которое учитывает интересы всех пяти стран, приходит на смену еще советско-иранским договоренностям середины прошлого века. Теперь Конвенция отвечает всем современным вызовам.

"Мы с вами хорошо понимаем, какая ответственность лежит на прикаспийских странах за обеспечение безопасности региона. В непосредственной близости от Каспийского моря находятся очаги нестабильности - Ближний Восток, Афганистан. Поэтому тесного сотрудничества требует сама жизнь, коренные интересы наших народов. Важно, чтобы государства пятерки и далее наращивали системное взаимодействие в борьбе с терроризмом и оргпреступностью, расширяли совместную работу спецслужб и пограничных ведомств", - сказал Путин.

Здесь же, на саммите подписывают протоколы о сотрудничестве и главы профильных ведомств - министры внутренних дел. Заключены также межправительственные соглашения в сфере экономики, транспорта и безопасности.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев на правах хозяина встречи предложил создать механизм пятисторонних консультаций под эгидой МИД, где станут обсуждать все актуальные темы. Принципиальный вопрос уже решен: монополия на мореплавание - только у каспийской пятерки. В регионе вводится запрет на присутствие любых иностранных вооруженных сил. Каспий должен быть территорией мира, отметил глава Туркменистана. Согласен с коллегой и президент Ирана.

"Каспийское море принадлежит прикаспийским странам, и любое строительство военных баз и предоставление иностранным государствам прав на проход военных кораблей, подводных лодок, на пролет военных самолетов и даже провоз грузов, принадлежащих иностранным государствам, через Каспий запрещается", - заявил Хасан Роухани.

Долгое время не получалось определить статус Каспия — озеро это или море. Ведь он обладает и теми, и другими характеристиками - так и записали в новой Конвенции. Согласно документу, основная площадь поверхности остается в общем пользовании пяти стран, а дно и недра с богатыми запасами нефти и газа поделят в соответствии с международным правом. Это даст новый импульс экономическому сотрудничеству. Товарооборот России с остальными каспийскими странами составил 22 миллиарда долларов в прошлом году, а в этом уже вырос на 10%. Владимир Путин предложил проводить Каспийский экономический форум.

"Принимаемые решения о создании Каспийского экономического форума позволят укрепить контакты между деловыми сообществами. Россия предлагает странам пятерки сфокусироваться на сотрудничестве в сфере цифровой экономики, активно внедрять информационно-коммуникационные технологии и электронную коммерцию, заниматься цифровизацией внешнеторговых операций, грузоперевозок и логистики", - сказал президент России.

Сотрудничество стран с принятием Конвенции должно выйти на качественно новый уровень. Будет усилена борьба с браконьерством - сейчас на Каспии действует временный запрет на вылов осетровых, но Россия уже заявила, что поддержит и более длительный мораторий. Станут развивать туризм - регион может принимать до миллиона отдыхающих в год, нужна только инфраструктура, созданием которой теперь и займутся. В следующем году на воду спустят круизный морской лайнер, а к 2025 году в Каспийске появится новый порт, способный принять, в том числе, большие торговые суда. Подписанная в Актау Конвенция должна стать конституцией Каспийского моря, подытожили лидеры пяти государств.

Борис Иванин, Алина Напара, Александр Званцев. "ТВ Центр".