В Новосибирске Mercedes снес торговые киоски, один человек погиб

Один человек погиб в результате наезда автомобиля на торговые киоски в Новосибирске. Еще трое пострадали.

В Новосибирске легковой автомобиль врезался в торговые киоски. В результате аварии погиб прохожий, его личность устанавливается, передает "ТВ Центр".

Инцидент произошёл утром в Октябрьском районе. 23-летний мужчина двигался по улице за рулём автомобиля Mercedes-Benz. Он неожиданно свернул с дороги и буквально снес несколько павильонов.

Водитель, пассажир и сотрудник одной из разрушенных торговых точек доставлены в больницу с травмами разной степени тяжести. Полиция выясняет обстоятельства происшествия.