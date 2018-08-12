Собянин пригласил москвичей на фестиваль по случаю юбилея Парка Горького

Парк Горького отмечает 90-летний юбилей. В честь праздника на его территории проходят праздничные мероприятия - увлекательные квесты и экскурсии.

Сергей Собянин пригласил москвичей на фестиваль по случаю 90-летия со дня основания Парка Горького. Об этом мэр Москвы написал в твиттере.

"Парк Горького отмечает юбилей. А фестиваль по этому поводу продлится целую неделю: с 25 августа по 2 сентября. Выступят известные театры и музыканты, будет выставка. Вход на площадки свободный", - написал Собянин.

Популярный среди гостей и жителей столицы Парк Горького открылся в 1928 году, и за это время стал неотъемлемой частью Москвы.