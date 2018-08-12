Счета россиян не пострадают от возможных санкций США

Введение США санкций против российских госбанков неприятно, но не смертельно, заявил министр финансов Антон Силуанов. По его словам, не пострадают и счета россиян, поскольку Центробанк поддержит банк, который может попасть под санкции.

Введение США санкций против российских госбанков не создаст серьезных проблем для экономики. Такое мнение высказал первый вице-премьер - министр финансов Антон Силуанов, пишет "Интерфакс".

По его мнению, введение подобных мер "неприятно, но не смертельно".

Не будет проблем от введения санкций и для валютных и рублевых счетов. По словам Силуанова, в этом случае Центробанк всегда подкрепит своей ликвидностью попавший под ограничения банк.

"Та истерия, которую мы сегодня видим - продолжение той политики Соединенных Штатов, которая характеризуется противоречиями внутри власти. И вот эти внутренние противоречия американская администрация пытается частично загасить за счет внешних воздействий - помахать санкционной "дубиной", ввести санкции, ограничения", - заключил Силуанов.

8 августа Госдеп заявил о введении новых санкций против России, связанных с отравлением в британском Солсбери Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в марте 2018 года. Ожидается, что новый пакет ограничительных мер может вступить в силу 22 августа.