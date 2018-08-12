Заказчиком убийства Влада Листьева назвали Бориса Березовского

Убийство журналиста Влада Листьева "заказал" ныне покойный бизнесмен Борис Березовский. По мнению бывшего ведущего программы "Взгляд" Дмитрия Захарова, причиной расправы стали деньги.

Заказчиком убийства журналиста Влада Листьева был бизнесмен Борис Березовский. С таким заявлением выступил бывший ведущий программы "Взгляд" Дмитрий Захарова в интервью Youtube-каналу Mix TV.

Имя бизнесмена прямо журналист не назвал, однако дал понять, что речь идет именно о Березовском. "Заказал" он Листьева якобы из-за упущенной выгоды после введенного на ОРТ моратория на рекламу.

"Владу начинают звонить и угрожать, с требованием отменить мораторий. Отменить он его, естественно, не мог, потому что это решение принималось не им. Но он был настолько уверен в своей неприкасаемости, что этого не сделал. Процента с этой четверти миллиарда лишался всем нам хорошо известный человек, которого нашли повешенным в Лондоне .То есть это было настолько очевидно, что расследовать, собственно, было нечего", - заявил Захаров.

Журналист полагает, что Листьев совершил "тотальную глупость", отказавшись обращаться в прокуратуру и ФСБ.

Владислав Листьев был убит 1 марта 1995 года. Преступление до сих пор не раскрыто.

Тело 67-летнего Бориса Березовского было найдено 23 марта 2013 года в ванной дома, где бизнесмен проживал, в деревне Аскот недалеко от Виндзора. Позднее стало известно, что причиной смерти могли стать симптомы, совпадающие с симптомами при повешении.