Путин и Роухани поговорили о мире в Сирии

Урегулирования острых кризисов в мире, в том числе в Сирии, стало одной из тем переговоров Владимира Путина и президента Ирана Хасана Роухани. По словам иранского лидера, сирийская армия при поддержке Москвы и Тегерана сыграла важную роль в борьбе с терроризмом.

На полях саммита "каспийской пятерки" Владимир Путин провел встречу с иранским коллегой Хасаном Роухани. Как сообщает "ТВ Центр", обсуждались пути урегулирования наиболее острых мировых кризисов, особенно в ближневосточном регионе.

Российский президент отметил, что сотрудничество между Москвой и Тегераном успешно развивается, и дипломаты двух стран находятся в постоянном контакте друг с другом. В свою очередь, Хасан Роухани подчеркнул, что при взаимодействии России и Ирана сирийская армия смогла успешно отразить атаки террористических группировок.

Сейчас, по его словам, Москва и Тегеран помогают установлению мира и безопасности в арабской республике.