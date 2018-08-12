Лавров рассказал о российском и американском химоружии

Организация по запрещению химического оружия подтвердила химразоружение России три года назад, заявил глава МИД Сергей Лавров. При этом США свои обязательства не выполнили, и постоянно просят о переносе даты завершения разоружения.

Обвинения Госдепартамента США в адрес России из-за так называемого "дела Скрипалей" абсурдны. Об этом заявил глава нашего МИД Сергей Лавров, отвечая на вопросы журналистов на полях саммита в Актау, передает "ТВ Центр".

По словам министра, те, кто хоть немного знаком с материалами, понимают, что никаких доказательств причастности России к отравлению Скрипалей нет. Лавров подчеркнул, что согласно международным соглашениям, наша страна полностью избавилась от запасов химоружия. И это подтверждают все международные инспекции, которые проводились за три последних года.

При этом министр отметил, что Москва готова разговаривать с представителями даже тех стран, которые ведут недружественную по отношению к нашей стране политику. Москва никогда не уклоняется от контактов. Это касается и украинского урегулирования. Но, по словам Лаврова, двигаться дальше можно только на основе соблюдения уже достигнутых договорённостей.

"Мы за то, чтобы "нормандская четверка" работала активно, но чтобы эти встречи не заканчивались договоренностями, которые не выполняются. Украинская сторона, власти Украины, ищут любые предлоги, чтобы этого не состоялось. Поэтому мы попросили наших коллег, которые хотят "нормандскую четверку" вновь собирать на высшем уровне, все-таки хотя бы из уважения к главам государств сделать это после того, как предыдущие соглашения будут воплощены в жизнь", - заявил Сергей Лавров.

