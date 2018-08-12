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NASA со второй попытки запустило зонд для изучения Солнца

17:08
  • воскресенье
  • 12 августа 2018

С мыса Канаверал со второй попытки запущен зонд для изучения Солнца. По расчетам, к концу 2024 года аппарат приблизится к светилу на рекордно близкое расстояние — всего около шести миллионов километров.

Аэрокосмическое агентство NASA запустило научный зонд "Паркер", который отправляется к Солнцу. Старт состоялся со второй попытки, передает "ТВ Центр". Накануне он был отложен для дополнительных технических проверок.

Тяжёлая ракета-носитель успешно стартовала с мыса Канаверал. Она выведет автоматическую станцию "Паркер" в космос и придаст ей рекордное ускорение. Зонд достигнет скорости более 700 тысяч километров в час. Для защиты от экстремальных температур аппарат оснащён щитом из углеродного волокна.

Миссия рассчитана на 7 лет. За это время зонд приблизится к Солнцу на самое близкое расстояние - всего около 6 миллионов километров, и коснётся Солнечной короны. После чего начнёт передавать на Землю информацию о солнечной активности, ускорении частиц, геоштормах и другие уникальные научные данные.

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