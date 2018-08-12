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Крупный лесной пожар возле Ялты локализован

18:54
  • воскресенье
  • 12 августа 2018

Крупный лесной пожар, который возник накануне близ Ялты, локализован. В тушении задействована авиация, в том числе самолеты Ил-76 и Бе-200.

Пожарным удалось локализовать лесной пожар около Ялты. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление МЧС.

По словам собеседника агентства, пожар локализован на площади 26 гектаров.

Пожар в горах между Ялтинским и Крымским заповедниками начался в субботу днем. К тушению привлечены три вертолета Ми-8 и самолет Ил-76 МЧС России. Кроме того, из Геленджика вылетел самолет-амфибия Бе-200.

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