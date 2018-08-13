Экс-ведущий "Взгляда" усомнился в версии о причинах убийства Листьева

Версия о причастности Бориса Березовского к убийству Владислава Листьева вызывает сомнения. Об этом заявил бывший ведущий программы "Взгляд" Александр Политковский.

Бывший ведущий программы "Взгляд" Александр Политковский заявил, что сомневается в версии о причастности Бориса Березовского к убийству журналиста Владислава Листьева. Ее ранее высказал другой экс-ведущий передачи Дмитрий Захаров.

Политковский подчеркнул, что решение отказаться от трансляции рекламы на ОРТ принимал не Листьев, а совет директоров телеканала, "поэтому стрелять в Листьева — это все равно что стрелять в телевизор", передает РИА Новости.

Кроме того, Политковский в эфире телеканала РЕН-ТВ указал, что "на беглого человека всегда проще всего это дело списать".

Накануне, бывший ведущий программы "Взгляд" Дмитрий Захаров дал понять, что заказчиком убийства журналиста Владислава Листьева был бизнесмен Борис Березовский. Причина такого решения Березовского якобы крылась в упущенной выгоде после введенного на ОРТ моратория на рекламу.

Он отметил, что журналисту звонили и угрожали, с требованием отменить мораторий. Однако отменить он его не мог, так как, решение принималось не им. Также, по мнению Захарова, Листьев совершил "тотальную глупость", отказавшись обращаться в прокуратуру и ФСБ.

Владислава Листьева убили 1 марта 1995 года. Преступление до сих пор не раскрыто.

Тело 67-летнего Бориса Березовского обнаружили 23 марта 2013 года в ванной дома, где он проживал, в деревне Аскот недалеко от Виндзора в Великобритании. Позднее стало известно, что причиной смерти могли стать симптомы, совпадающие с симптомами при повешении.