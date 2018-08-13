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AliExpress начал блокировать аккаунты россиян за попытки обмана продавцов

08:34
  • понедельник
  • 13 августа 2018

AliExpress начал блокировать аккаунты россиян за попытки обмануть китайских продавцов. Раньше, если покупатель находил у товара брак, то он мог открыть спор, в результате ему полностью или частично возвращали деньги.

Онлайн-магазин AliExpress начал блокировать учетные записи российских пользователей за открытые споры, об этом пишет РИА Новости со ссылкой на портал Akket.

Раньше спор открывался в том случае, если покупатель обнаруживал у товара брак. В результате ему полностью или частично возвращали деньги. А в последнее время в интернете появились видеоролики, на которых россияне подробно рассказывают, как можно обмануть китайских продавцов и получить товар практически бесплатно.  

Теперь AliExpress начал блокировать те аккаунты россиян, у которых слишком много открытых споров относительно общего числа заказов. Некоторых нарушителей внесли в черный список по ФИО и адресу проживания.

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