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Правительство решило включить алкоголь в tax free

08:42
  • понедельник
  • 13 августа 2018

Правительство может включить алкогольную продукцию в систему tax free, которая начнет действовать по всей России с 2019 года. Минпромторг намерен обсудить вопрос о внесении необходимых поправок в Налоговый кодекс в ближайшее время.

Алкогольная продукция может быть включена в систему tax free. Об этом пишет газета "Известия".

В Минпромторге отметили, что ведомство намерено обсудить вопрос о внесении необходимых поправок в Налоговый кодекс в ближайшее время. Предложения по дальнейшей реализации проекта tax free должны быть внесены в правительство до 1 октября. Такое поручение министерство получило от кабмина.

Инициативы ведомства будут выработаны совместно с задействованными органами власти и предпринимательским сообществом. Они коснутся прежде всего изменений в Налоговый кодекс.

В настоящее время иностранные туристы при покупках алкогольной продукции не могут возмещать сумму НДС. Налоговый кодекс не предусматривает данных операций для подакцизных товаров. Правительство имеет право внести изменения в НК, которые позволят иностранным гражданам покупать спиртное с последующим возвратом НДС, если общая сумма чека при покупке составит от 10 тысяч рублей.

По мнению экспертов, включение спиртного в проект tax free будет правильным шагом, который поспособствует продвижению российской продукции за рубежом.

С 2019 года tax free начнет действовать по всей стране в полном режиме.

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