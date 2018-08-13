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В России создадут дата-центр для оценки интеллекта детей

08:51
  • понедельник
  • 13 августа 2018

В Российской академии образования работают над созданием дата-центра для проведения исследований и сбора данных о психологических особенностях современных детей. Информация нужна для оценки изменений, которые происходят в ходе развития человека.

Российская академия образования (РАО) ведет работу по созданию дата-центра для проведения исследований и сбора данных о психологических особенностях современных детей. Предполагается проведение многолетних исследований. Об этом пишет газета "Известия".

Информация необходима для оценки изменений, происходящих в ходе развития человека. Для сбора данных, создается комплекс тестов. Речь идет об опросных листах, а также специальных задачах для оценки внимания, пространственного мышления, памяти и сообразительности. После проведения их национальной стандартизации эти инструменты станут доступными для школьных психологов.

В дата-центре будут накапливаться неперсонифицированные данные психологических измерений, необходимых для понимания тех изменений в развитии человека, которые происходят в современном обществе.

Как отметил академик РАО, доктор психологических наук Сергей Малых, создание дата-центра даст возможность достоверно оценить изменения, происходящие с современными детьми.

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