В России создадут дата-центр для оценки интеллекта детей

В Российской академии образования работают над созданием дата-центра для проведения исследований и сбора данных о психологических особенностях современных детей. Информация нужна для оценки изменений, которые происходят в ходе развития человека.

Российская академия образования (РАО) ведет работу по созданию дата-центра для проведения исследований и сбора данных о психологических особенностях современных детей. Предполагается проведение многолетних исследований. Об этом пишет газета "Известия".

Информация необходима для оценки изменений, происходящих в ходе развития человека. Для сбора данных, создается комплекс тестов. Речь идет об опросных листах, а также специальных задачах для оценки внимания, пространственного мышления, памяти и сообразительности. После проведения их национальной стандартизации эти инструменты станут доступными для школьных психологов.

В дата-центре будут накапливаться неперсонифицированные данные психологических измерений, необходимых для понимания тех изменений в развитии человека, которые происходят в современном обществе.

Как отметил академик РАО, доктор психологических наук Сергей Малых, создание дата-центра даст возможность достоверно оценить изменения, происходящие с современными детьми.