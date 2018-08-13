Погода не позволяет добраться до группы альпинистов в горах Таджикистана

Сотрудники посольства России в Душанбе выясняют обстоятельства инцидента в горах Таджикистана, где накануне совершил жесткую посадку вертолет Ми-8 с альпинистами на борту.

Среди них могут находиться несколько россиян – по предварительным данным, 13 человек – опытные инструкторы Федерации альпинизма из Москвы, Воронежа, Кирова, сообщил "ТВ Центр". По некоторым данным, в группе, состоящей из 13 человек, также граждане Испании и Белоруссии.

Этим утром к предполагаемому месту аварии спасатели направили три вертолета. Связи с экипажем и пассажирами нет, рации сели. Источники сообщают о пострадавших в результате ЧП. Альпинисты возвращались в базовый лагерь в низовьях ледника после того, как совершили восхождение на пик Сомони, бывший пик Коммунизма. Вторые сутки там сложнейшие метеоусловия – сильный ветер и практически нулевая видимость. Плохая погода не позволяет с воздуха вплотную подойти к склону.