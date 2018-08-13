Альпинисты из Кемерова ждут эвакуации в горах Алтая

Спасательная операция проходит на Алтае. Там в горах, на высоте 4 тысячи метров из-за непогоды оказались заблокированы четверо альпинистов из Кемерова. Пока их эвакуацию осложняет сильный туман. Вертолет Ми-8 со спасателями ожидает разрешения на вылет в Горно-Алтайске.

Сигнал SOS от альпинистов был получен в воскресенье, рассказал "ТВ Центр". По телефону они рассказали, что на месте их стоянки поднялся сильный ветер и унес палатку со всем снаряжением. Им удалось соорудить небольшое укрытие в снегу, пока есть запас продуктов и горелка, однако из-за физической усталости спуститься самостоятельно с вершины они не могут.

"Группа спасателей из 5 человек в готовности к вылету к массиву горы Белуха, где группа туристов из Кемеровской области терпит бедствие и нуждается в эвакуации. Сейчас никаких травм у них нет и обморожений, поэтому сегодня в течение дня, как только позволит погода, туристы будут эвакуированы", - сообщила начальник пресс-службы ГУ МЧС России по республике Алтай Светлана Ляшко.