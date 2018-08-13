ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Альпинисты из Кемерова ждут эвакуации в горах Алтая

09:58
  • понедельник
  • 13 августа 2018

Спасательная операция проходит на Алтае. Там в горах, на высоте 4 тысячи метров из-за непогоды оказались заблокированы четверо альпинистов из Кемерова. Пока их эвакуацию осложняет сильный туман. Вертолет Ми-8 со спасателями ожидает разрешения на вылет в Горно-Алтайске.

Сигнал SOS от альпинистов был получен в воскресенье, рассказал "ТВ Центр". По телефону они рассказали, что на месте их стоянки поднялся сильный ветер и унес палатку со всем снаряжением. Им удалось соорудить небольшое укрытие в снегу, пока есть запас продуктов и горелка, однако из-за физической усталости спуститься самостоятельно с вершины они не могут. 

"Группа спасателей из 5 человек в готовности к вылету к массиву горы Белуха, где группа туристов из Кемеровской области терпит бедствие и нуждается в эвакуации. Сейчас никаких травм у них нет и обморожений, поэтому сегодня в течение дня, как только позволит погода, туристы будут эвакуированы", - сообщила начальник пресс-службы ГУ МЧС России по республике Алтай Светлана Ляшко.

Главное сегодня
Горы Алтая
Горы Алтая
Горы Алтая
Горы Алтая
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ

Copyright © 2007-2018 АО «ТВ Центр»

На сайте работает система коррекции ошибок.

Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Партнеры сайта :Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". Учредитель - АО "ТВ Центр". Главный редактор - Быстрицкая Ю. А. web@tvc.ru, 8 (495) 786-46-70. 16+. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.
﻿ Rambler's Top100