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Российские военные сбили два беспилотника у авиабазы Хмеймим

08:53
  • понедельник
  • 13 августа 2018

В Сирии, около авиабазы Хмеймим, российские военные сбили два беспилотника. Их запустили со стороны Идлиба, с территории, подконтрольной боевикам. Как сообщили в центре по примирению враждующих сторон, воздушные цели были уничтожены зенитными орудиями, на безопасном расстоянии от авиабазы.

В городе Айн аль-Фиджа на полную мощность заработала насосная станция, которая обеспечивает питьевой водой столицу арабской республики и пригороды, сообщил "ТВ Центр". Уникальный родник долгое время был в руках террористов, но теперь это снова главный источник водоснабжения.

Этим сводам две тысячи лет. Водонапорная станция Айн аль-Фиджи – старейшая в Сирии, а может быть и в мире – никто не знает. Все это время гидросооружение исправно подавало воду в столицу арабской республики. Так было до 2016 года.

"Я помню этот день. Террористы под дулом автомата заставили нас перекрыть воду и приказали сотрудникам убираться. Впустили только после переговоров с правительством, но через неделю выгнали снова", - рассказал сотрудник водонапорной станции Сааб Суфан.

Вода – прекрасный инструмент вымогательства. В прямом смысле осушить Дамаск – таков был план террористов. За воду боевики требовали деньги. Если переговоры заходили в тупик, взрывали насосы. Потом чинили. Так было четыре раза. Но это не самое страшное. Технические помещения превратились в камеры пыток.

"Здесь у боевиков был цех по производству боеприпасов и оружия. А в соседнем помещении тюрьма. За решётку бросали и местных жителей, и работников станции. Двоих сотрудников расстреляли вот на этом месте", - рассказал главный инженер водонапорной станции Азам Догоз.

Битву за аль-Фиджи правительственные войска выиграли полгода назад. На станции сделали ремонт – новые насосы и трубы в антураже античных колонн и декоративных фонтанов. Сейчас аль-Фиджи даёт 400 тысяч кубометров воды в сутки. Этого хватает на весь Дамаск и часть Восточной Гуты. До войны вода из этого источника шла на продажу, был даже экспорт. Задача номер один на сегодня – вернуться к тем довоенным показателям.

Павел Прокопенко, Алексанадр Козликин, "ТВ Центр", Сирия

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