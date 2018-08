В Черное море вошел американский эсминец Carney

Боевой корабль шестого флота США USS Carney DDG64 вошел в Черное море, об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу флота.

#USSCarney (DDG 64) entered the #BlackSea, Aug. 12, 2018, in order to conduct maritime security operations and enhance capability and interoperability with allies and partners in the region. #ReadyForceshttps://t.co/xjLNJfdtyY