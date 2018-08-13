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Лидеры Северной и Южной Корей встретятся в сентябре в Пхеньяне

08:58
  • понедельник
  • 13 августа 2018

Встреча лидеров Южной Кореи и КНДР Мун Чжэ Ина и Ким Чен Ына состоится в Пхеньяне в сентябре. Точная дата встречи пока неизвестна.

Встреча лидеров Южной Кореи и КНДР Мун Чжэ Ина и Ким Чен Ына состоится в сентябре в Пхеньяне. Об этом сообщило корейское агентство Yonhap со ссылкой на совместное заявление по итогам встречи на высоком уровне в северной части Пханмунджома. 

"Мы согласились провести межкорейский саммит в сентябре в Пхеньяне", - заявили две Кореи, не уточнив, однако, даты встречи.

В заявлении также говорится, что в ходе переговоров в демилитаризованной зоне обсуждалась ситуация с реализацией Панмунджомской декларации, подписанной сторонами в апреле, и с ее более активным выполнением. 

Встреча лидеров двух стран в Пхеньяне должна стать третьей для Мун Чжэ Ина и Ким Чен Ына. Две предыдущие состоялись в апреле и мае. 

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