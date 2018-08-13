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Посольство России в США отрицает "русский след" в событиях в Шарлотсвилле

09:29
  • понедельник
  • 13 августа 2018

Российское посольство в Соединенных Штатах опровергло обвинения американских политиков в том, что Россия влияла на протесты в Шарлоттсвилле и назвало их "абсурдными".

Посольство России в Вашингтоне прокомментировало заявление американского сенатора о влиянии России на протесты в Шарлоттсвилле.

"Возникает вопрос: где хотя бы один факт в подтверждение этих инсинуаций? Их нет в принципе, как нет ни единого доказательства других, столь же абсурдных обвинений в адрес России во вмешательстве в американские внутренние дела", - сообщили российские дипломаты в Facebook.

В посольстве добавили, что не удивятся, если Москву обвинят в организации протестов, приуроченных к годовщине событий в Шарлоттсвилле, которые прошли 12 августа 2018 года.

"Ведь переваливать ответственность на других гораздо проще, чем заниматься решением внутренних проблем, подтверждающих, что спустя более чем 150 лет после официальной отмены рабства межрасовая напряженность в США, похоже, так и не изжита", - подчеркнули в дипведомстве.

Накануне конгрессмен-республиканец Томас Гарретт обвинил Россию в причастности к организации массовых беспорядков в Шарлотсвилле в прошлом году.

12 августа 2017 года ультраправые националисты затеяли демонстрации в связи с решением властей о переносе памятника главнокомандующему армии конфедератов во время Гражданской войны Роберту Ли. Между ними и выступающими против расизма начались столкновения. На следующий день в толпу митингующих въехал автомобиль, в результате чего погибла молодая женщина, 34 человека получили ранения.

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