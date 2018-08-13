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В Москве неизвестный сломал мужчине гортань

09:23
  • понедельник
  • 13 августа 2018

В Москве на улице Кузнецкий Мост неизвестный напал на мужчину и сломал ему гортань. Сейчас избитый находится в больнице. МВД организовало проверку по факту произошедшего.

В Красносельском районе столицы неизвестный напал на мужчину и избил его. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по городу.

Инцидент произошел днем, 12 августа на улице Кузнецкий Мост. Пострадал гражданин 1992 года рождения. У него диагностированы перелом хрящей гортани и подкожная эмфизема мягких тканей шеи. Сейчас избитый находится в больнице.

МВД организовало проверку. Выясняются обстоятельства произошедшего, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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