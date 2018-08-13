В Москве неизвестный сломал мужчине гортань

В Москве на улице Кузнецкий Мост неизвестный напал на мужчину и сломал ему гортань. Сейчас избитый находится в больнице. МВД организовало проверку по факту произошедшего.

В Красносельском районе столицы неизвестный напал на мужчину и избил его. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по городу.

Инцидент произошел днем, 12 августа на улице Кузнецкий Мост. Пострадал гражданин 1992 года рождения. У него диагностированы перелом хрящей гортани и подкожная эмфизема мягких тканей шеи. Сейчас избитый находится в больнице.

МВД организовало проверку. Выясняются обстоятельства произошедшего, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.